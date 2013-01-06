السيرة الذاتية لوزراء الحكومة المصرية الجدد

وزير البيئة

أعلن رئيس الوزراء المصري هشام قنديل، أن اجتماعا بمجلس الوزراء بكامل هيئته، بما في ذلك الوزراء الجدد، سيعقد اليوم برئاسة الرئيس محمد مرسي عقب أداء الحكومة لليمين الدستورية أمام الرئيس.وهذه سيرة ذاتية لأبرز الوزراء الجدد في الحكومة:

خالد محمد فهمي عبد العال، وزير البيئة، من مواليد القاهرة في 9 نوفمبر 1953، حاصل على دكتوراه في اقتصاديات البيئة، ويشغل حاليا منصب نائب مبادرة اللامركزية المصرية لمشروع التعاون الفني الذي تنفذه وزارة التنمية المحلية بتمويل من الحكومة الأمريكية.



وكان الوزير نائبا لمشروع التنمية المستدامة لجنوب البحر الأحمر في الفترة من 2005 وحتى 2009، ونائب مدير مشروع معالجة مواقع المسابك من التلوث بالرصاص في الفترة من 2004 وحتى 2005، ونائب مدير مشروع المتابعة والرصد لتحقيق حماية البيئة من 2000 وحتى 2004، ومدير مشروع الدعم المؤسسي لجهاز شؤون البيئة في الفترة من 1995 وحتى 2004.

وزير الداخلية

اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، ولد في 10 إبريل 1953، وتخرج من كلية الشرطة عام 1976، وعقب تخرجه بدأ مهام عمله في وزارة الداخلية برتبة ملازم أول بمديرية أمن السويس، وظل في مديرية أمن السويس يعمل في مجال البحث الجنائي لفترة طويلة بلغت 14 عاماً، حتى تم نقله في عام 1994 للعمل في مديرية أمن الدقهلية.

وزير الكهرباء

أحمد مصطفى إمام شعبان، وزير الكهرباء، من مواليد الإسكندرية في 12 إبريل 1944، حاصل على بكالوريوس هندسة ميكانيكا قوى عام 1966، كان يشغل نائب وزير الكهرباء والطاقة ورئيس مجلس إدارة شركة القاهرة لإنتاج الكهرباء، ورئيس قطاعات الإنتاج لشركة غرب الدلتا.

وزير الطيران المدني

وائل أمين محمد المعداوي، وزير الطيران المدني، من مواليد 26 سبتمبر 1949، حاصل على بكالوريوس هندسة، وكان يشغل رئيس مجلس إدارة مجلس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، ونائب رئيس مجلس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية ورئيس شعبة البحوث الفنية ومساعد رئيس أركان القوات الجوية.

وزير المجالس النيابية

عمر محمد محمد سالم، وزير المجالس النيابية، من مواليد المنيا، حاصل على دكتوراه الدولة في القانون الجنائي، وكان يشغل وزير الدولة للشؤون القانونية والنيابية في حكومة د.كمال الجنزوري، وكان وكيل كلية الحقوق بجامعة القاهرة، ومدير مركز بحوث الجريمة بحقوق القاهرة.

وزير الاتصالات

عاطف حلمي، وزير الاتصالات، من مواليد القاهرة في 23 إبريل 1950، حاصل على بكالوريوس اتصالات "دراسات عليا" دبلومة وماجستير"، وكان عضو مجلس إدارة هيئة البريد وهيئة تنمية تكنولوجيا المعلومات وغرفة صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ونائب رئيس الشرق الأوسط وإفريقيا.

وزير التموين

باسم كمال محمد عودة، وزير التموين، من مواليد 16 مارس 1970، حاصل على دكتوراه من قسم الهندسة الطبيعة بهندسة القاهرة، واستشاري الهندسة الطبية وتكنولوجيا الرعاية الصحية، وكان مسؤولاً عن ملف الوقود بخطة رئيس الجمهورية، ومقرر لجنة التنمية المحلية بالحرية والعدالة وعضو الأمانة المركزية للتخطيط والتنمية بالحرية والعدالة وأمين لجنة التخطيط لتنمية بقطاع القاهرة الكبرى، ومنسق حملة وطن نظيف على مستوى الجمهورية، ورئيس ائتلاف اللجان الشعبية بمحافظة الجيزة.

وزير التنمية المحلية

محمد على إسماعيل بشر، وزير التنمية المحلية، من مواليد المنوفية في 14 فبراير 1951، حاصل على دكتوراه في الهندسة الكهربائية، وكان يعمل أستاذاً متفرغاً بكلية الهندسة بجامعة المنوفية، وكان أيضاً محافظاً للمنوفية.

وزير النقل

حاتم محمد عبد اللطيف، وزير النقل، تخرج في كلية الهندسة عام 1980، حصل على الماجستير عام 1985، وحصل على الدكتوراه في مجال هندسة الطرق والمرور في عام 1990، حصل على درجة الأستاذية عام 2000، شغل منصب وكيل كلية هندسة جامعة عين شمس لشؤون التعليم والطلاب عام 2011.

وزير المالية

المرسي السيد حجازي، وزير المالية، من مواليد 26 مارس 1948، حصل على الدكتوراه عام 1997، أستاذ الاقتصاد العام، قسم المالية العامة، كلية التجارة، جامعة الإسكندرية.