وصول أكثر من 8000 لاجئ سوري للأردن منذ مطلع العام آخر تحديث: الأحد 23 صفر 1434 هـ - 06 يناير 2013 KSA 16:04 - GMT 13:04

تارخ النشر: الأحد 23 صفر 1434 هـ - 06 يناير 2013 KSA 16:04 - GMT 13:04 المصدر: عمان – فرانس برس

وصل أكثر من 8000 لاجئ سوري إلى الأردن منذ بدء العام الجديد، أغلبهم من محافظة درعا جنوب سوريا والمناطق المحيطة بها، على ما أفاد مصدر رسمي أردني الأحد.



وقال أنمار الحمود، المنسق العام لشؤون اللاجئين السوريين في الأردن، إنه "بلغ عدد اللاجئين السوريين الذين وصلوا إلى المملكة منذ الأول من كانون الثاني/يناير الحالي حتى اليوم الأحد ثمانية آلاف و835 لاجئ".



وأوضح أن هؤلاء اللاجئين وبينهم عدد كبير من النساء والأطفال معظمهم من محافظة درعا التي تبعد نحو أربعة كيلومترات عن الحدود الأردنية والمناطق المحيطة بها.



وأضاف الحمود أنه بذلك يرتفع عدد اللاجئين السوريين في الأردن إلى "حوالى 290 ألفاً منهم 62 ألفاً و111 في مخيم الزعتري"، الذي يقع في محافظة المفرق، شمالي البلاد على مقربة من الحدود مع سوريا.



ويعبر مئات السوريين يومياً الشريط الحدودي مع الأردن، الذي يزيد طوله على 370 كيلومتراً، بشكل غير شرعي، هرباً من القتال الدائر بين الجيش السوري والمعارضة المسلحة والذي أسفر عن مقتل أكثر من 60 ألف شخص في النزاع المستمر منذ 21 شهراً، بحسب الأمم المتحدة.



ويقطن الكثير من هؤلاء اللاجئين في مساكن مؤقتة في الرمثا والمفرق وإربد (شمال) قرب الحدود مع سوريا أو لدى أقارب أو أصدقاء لهم في باقي مدن المملكة.