تهاني الجبالي تطعن على الدستور الجديد أمام المحكمة الدستورية آخر تحديث: الاثنين 24 صفر 1434 هـ - 07 يناير 2013 KSA 18:04 - GMT 15:04

تارخ النشر: الاثنين 24 صفر 1434 هـ - 07 يناير 2013 KSA 18:04 - GMT 15:04 المصدر: العربية.نت

قالت المستشارة تهاني الجبالي التي تم استبعادها من المحكمة الدستورية العليا هي و7 قضاة آخرين، وفقاً للدستور المصري الجديد الذي تم إقراره، إنها قدمت يوم أمس الأحد، طعناً أمام المحكمة الدستورية العليا، ضد الوثيقة الدستورية التي تم التصويت عليها لعدم مشروعيتها.







وذكرت صحيفة "المصريون" أن تهاني الجبالي قالت في تصريحات خاصة نقلتها وكالة أنباء "أونا"، إن الطعن الخاص بها أمام الدستورية العليا، مبني على أن الوثيقة الدستورية لم تحظَ بموافقة "الشعب"، وفقاً للمنظور الدستوري لكلمة الشعب، لأن 20% فقط صوتوا بنعم من الكتلة الكلية لمن لهم حق التصويت.







وأشارت الجبالي إلى أنها ستنظم مؤتمراً صحافياً غداً الثلاثاء الساعة 11 صباحاً بنادي القضاة، للإعلان عن موقفها بشكل كامل من الوثيقة الدستورية وعزل 7 قضاة من قضاة المحكمة الدستورية العليا، كذلك لعرض نص الطعن الذي تقدمت به أمس أمام المحكمة الدستورية ضد الوثيقة الدستورية التي تم استفتاء الشعب عليها.







وأوضحت القاضية تهاني الجبالي أنها سوف تتطرق في مؤتمرها الصحافي للعدوان المستمر من السلطة التنفيذية على السلطة القضائية.