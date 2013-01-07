شؤون الأحزاب توافق على حزب الفريق أحمد شفيق آخر تحديث: الاثنين 24 صفر 1434 هـ - 07 يناير 2013 KSA 08:04 - GMT 05:04

تارخ النشر: الاثنين 24 صفر 1434 هـ - 07 يناير 2013 KSA 06:04 - GMT 03:04 المصدر: العربية.نت

وافقت لجنة شؤون الأحزاب السياسية، على تأسيس حزب الحركة الوطنية رسميا، الذي أسسه الفريق أحمد شفيق، المرشح السابق للانتخابات الرئاسية.



وأقرت لجنة شؤون الأحزاب بأحقية حزب الحركة الوطنية في ممارسة نشاطه السياسي وتمتعه بالشخصية الاعتبارية منذ اليوم، على أن يتم نشر القرار في صحيفتين قوميتين خلال عشرة أيام.



ويضم الحزب عددا من الكتاب والصحافيين، من بينهم نقيب الصحفيين السابق مكرم محمد أحمد والدكتور سعد الدين إبراهيم مدير مركز ابن خلدون والكاتبة الصحفية لميس جابر.



كما يضم أيضا الفقيه الدستوري إبراهيم درويش والخبير الإعلاني طارق نور.