مرسي يوافق على استقالة العريان من الهيئة الاستشارية آخر تحديث: الاثنين 24 صفر 1434 هـ - 07 يناير 2013 KSA 08:04 - GMT 05:04

تارخ النشر: الاثنين 24 صفر 1434 هـ - 07 يناير 2013 KSA 23:04 - GMT 20:04 المصدر: العربية نت

أكد الدكتور ياسر علي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أنه تمت قبول استقالة الدكتور عصام العريان من الهيئة الاستشارية للرئيس، لأن هناك صعوبة أن يجمع العريان بين عمله البرلماني واستشارته للرئيس.



وقال الدكتور ياسر علي إن التعديل الوزاري جاء لصالح المواطنين، وأن رئيس الوزراء استقر على التشكيل الجديد، وعرضها على الرئيس، وتمت الموافقة عليه، مضيفاً في مداخلة هاتفية مع الإعلامي، وائل الإبراشي في برنامج "العاشرة مساء"، أن الرئيس مرسي اعتمد في التعديل على ضرورة تقديم الخدمات للمواطن بأقصى سرعة، وفق اختصاص كل وزارة، بحسب ما ذكرت "اليوم السابع". موضحاً أنه لم يتم اختيار الوزراء الجدد وفق انتماءاتهم الفكرية.



ورداً على تساؤل الإبراشي حول سبب الإطاحة باللواء أحمد جمال الدين من منصبه كوزير للداخلية.. رفض ياسر على الإفصاح عن الأسباب التي أدت للإطاحة بوزير الداخلية، قائلاً للإبراشي: "اسأل رئيس الوزراء عن السبب يا أستاذ وائل؛ لأن هناك تقارير قدمت بخصوص الوزارات التي تم تغيير وزرائها".