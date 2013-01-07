مصر إحباط محاولة تفجير كنيسة رفح أثناء أعياد الميلاد

تمكنت عناصر القوات المسلحة، العاملة في شمال سيناء، في تمام الساعة الواحدة من صباح اليوم من إحباط محاولة لتفجير كنيسة رفح، وذلك وفق ما أفاد به العقيد أحمد محمد علي، المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة.وقال المتحدث العسكري في صفحته الشخصية على "فيسبوك، اليوم الاثنين: "تمكنت القوات المسلحة من ضبط سيارتين (تويوتا دبل كابينة، دايو لانوس سماوية اللون وبدون لوحات)، وذلك في المنطقة خلف حي الصفا بين كنيسة رفح وإحدى الوحدات العسكرية تحت الإنشاء، وفرت إحدى السيارتين وبها مجموعة من العناصر الملثمة".وأكد أنه "بتفتيش السيارة المقبوض عليها عثر على (4 أجولة من مادة تي إن تي، 2 سلاح آلي، 2 خزنة، 50 طلقة، 5 مفجرات كهربية، قاذف آر بي جي، دانة آر بي جي)".وأشار إلى أن القوات المسلحة تقوم حالياً بتمشيط المنطقة بحثاً عن السيارة الأخرى.

وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية إن سيارة أخرى كانت تقل مجموعة من الملثمين فرت من دوريات الجيش، ولا تزال عناصر الجيش المصري تبحث عنها.



وقالت مصادر أمنية في سيناء إنه لم يتم توقيف أي شخص، موضحة أن "المهاجمين ربما كانوا يستهدفون أيضاً معسكر قوات الجيش الموجود بالمنطقة"، الذي ما زال قيد الإنشاء وتعرض من قبل لهجوم من قبل مسلحين مجهولين.



وقالت المصادر "إنه لا يوجد لديها حتى الآن أي معلومات بشأن هوية المهاجمين، وإنها ترجح أن يكونوا من المتشددين الإسلاميين، الذين تلاحقهم قوات الأمن المصري منذ شهور".



وتتعرض المواقع العسكرية لهجمات متواصلة من مسلحين يعتقد أنهم إسلاميون في أعقاب حالة الانفلات الأمني التي صاحبت الثورة المصرية.



وكنيسة ماري جرجس المهجورة التي تم إحراقها ونهبها بالكامل أثناء الثورة قبل عامين، هي الكنيسة الوحيدة في مدينة رفح على الحدود مع قطاع غزة.