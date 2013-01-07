معاريف سيناء قنبلة موقوتة وصارت وكراً لنشطاء الجهاد العالمي

حذرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، في تقرير لها الاثنين، من تدهور الأوضاع بشبه جزيرة سيناء، في أعقاب تسلل العديد من نشطاء "الجهاد العالمي" إلى المنطقة، وفشل قوات الأمن المصرية في التصدي لهم، على حد زعمها.ونقلت "معاريف" عن مسؤول إسرائيلي بارز بالحكومة الإسرائيلية قوله، إن المئات من نشطاء "الجهاد العالمي" من أنحاء متفرقة في منطقة الشرق الأوسط، والكثير منهم من اليمن والصومال، وصلوا إلى شمال سيناء، مؤكداً أنهم بمثابة "فتيل لقنبلة موقوتة تشكل خطورة متزايدة يوماً بعد يوم على إسرائيل".

وزعم المسؤول الإسرائيلي، الذي لم تكشف الصحيفة عن اسمه، أن الجيش المصري لا يستطيع السيطرة على نشطاء الجهاد العالمي، فضلاً عن أنهم لا يملكون القدرة على مواجهة هؤلاء المقاتلين، على حد قوله، موضحاً "أن منطقة سيناء تشكل مشكلة حقيقية تواجه الحكومة المصرية"، مرجحاً بقاء الأمور متوترة بين الجيش المصري ونشطاء الجهاد العالمي.



وأشارت الصحيفة العبرية، في التقرير الذي نقلته عنها صحيفة "المصري اليوم"، إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو افتتح، في وقت سابق من الشهر الحالي، القسم الرئيسي من الجدار الإلكتروني الحدودي، الذي تبنيه إسرائيل على طول حدودها مع مصر، مؤكداً أن إنجاز الجزء الأخير من هذا السياج، البالغ طوله 230 كلم، سينتهي خلال ثلاثة أشهر.



وقال نتنياهو، بحسب بيان أصدره مكتبه، إن الانتهاء من الجزء الأخير، الذي يمتد لـ12 كيلومتراً في المنطقة المحيطة بمدينة إيلات جنوباً، سيتم في غضون ثلاثة أشهر، مشيراً إلى أن عملية بناء الجدار، المستمرة منذ عامين، تكلفت 1.6 مليار شيكل (420 مليون دولار).



وأشاد نتنياهو بالنجاح الكبير الذي أحرزه هذا الجدار، مشيراً إلى أنه "منذ 7 أشهر لم يصل ولو متسلل واحد إلى المدن الإسرائيلية"، كما أكد أن إسرائيل شهدت انخفاضاً حاداً في الهجمات ومحاولات التسلل من سيناء، مضيفاً: "يجب أن نستكمل العمل أيضاً في الحدود الأخرى للدولة التي تواجه خطر تدفق المتسللين".