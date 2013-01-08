أول دراسة عربية تتناول النشأة الثانية لـكبار العلماء بمصر آخر تحديث: الأربعاء 26 صفر 1434 هـ - 09 يناير 2013 KSA 15:04 - GMT 12:04

تارخ النشر: الثلاثاء 25 صفر 1434 هـ - 08 يناير 2013 KSA 18:04 - GMT 15:04 المصدر: العربية.نت

تناولت دراسة أعدها معهد العربية للدراسات موضوع "هيئة كبار العلماء" المصرية وعودتها للظهور مجدداً، خصوصاً بعد الأزمة الأخيرة التي نشبت بين مؤسسة الأزهر وبعض القوى الإسلامية حول عزل شيخ الأزهر.



وتعد هذه الدراسة، التي كتبها هاني نسيرة وسعيد السني، أول البحوث التي تتناول موضع "هيئة كبار العلماء" بعد صدور الدستور المصري الجديد.



وتحدث لـ"معهد العربية للدراسات" الدكتور هشام نصر قائلاً إن "الغرض من هيئة كبار العلماء لا يختلف كثيراً عن الغرض من نظيرتها الإيرانية المسمّاة "مجلس صيانة الدستور"، بهدف ضمان مطابقة ما يصادق عليه مجلس الشورى الإسلامي مع الأحكام الإسلامية والدستور، والذي يتكون من فقهاء يختارهم القائد في إيران، ورئيس الجمهورية في مصر".



ومن جهته كان للدكتور أحمد كريمة، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، رؤية مغايرة تماماً، فصلها في الدراسة، إذ رأى أن "السلفيين يحاولون محو دور الأزهر تمهيداً لنشر أفكارهم التي فيها التشدد والعنف الفكري".