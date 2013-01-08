الثورة السورية تضحك رغم الألم آخر تحديث: الثلاثاء 25 صفر 1434 هـ - 08 يناير 2013 KSA 17:04 - GMT 14:04

تارخ النشر: الثلاثاء 25 صفر 1434 هـ - 08 يناير 2013 KSA 17:04 - GMT 14:04 المصدر: دبي- راشد العيد

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser

من وحي الألم تخرج الابتسامة أحياناً، سواء في محاكاة الواقع الأليم أو في الهروب منه إليه بصورة تهكمية في جانب، وفي جانب آخر بلغة ساخرة.



الثورة السورية التي تستمر منذ نحو عامين، حملت بين طياتها الكثير من قصص الدم والنار، لكنها في المقابل لم تخلُ من روح الفكاهة والدعابة.



وكما اتخذ الثوار وسائل التواصل الاجتماعي سلاحاً لهم في معركتهم مع النظام، ووسيلة لنقل واقعهم اليومي، شهد المسرح ذاته تناقل ما بات يعرف بـ"طرائف الثورة السورية"، حيث تخصصت صفحات على "فيسبوك" وقنوات "يوتيوب" في مهمة عرض الصور ومقاطع الفيديو التي تنتقد الواقع.



هذا المقطع الذي شغل مواقع الإنترنت حينها عكس مرحلة بأكملها، حيث حمل نوعاً من المرح، لكنه في الجهة الأخرى عكس حجم الألم.



للوهلة الأولى يبدو هذا المشهد مضحكاً، كونه يقلد أحد خطابات رئيس النظام، معلناً التنحي، لكنه لا يخلو من الفكاهة الممزوجة بتراجديا الأمل بالخلاص.



عرب "آيدول" دخلت على الخط لكن بأسلوب ساخر، فيما وجدت برامج أخرى طريقها للانتشار بعد أن وظفت لتتواكب مع الثورة، كبرامج "حرية وبس" و"عنزة وطارت" وغيرهما كثير.



عُرّفت الفكاهة بأنها نزهة النفس وربيع القلب ومجلب الراحة، لكن ما عساها أن تكون في بلد مثل سوريا؟!