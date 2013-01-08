الجيش الحر مستعد لتسليم قتلة الصحافي الفرنسي جاكيه آخر تحديث: الثلاثاء 25 صفر 1434 هـ - 08 يناير 2013 KSA 15:04 - GMT 12:04

تارخ النشر: الثلاثاء 25 صفر 1434 هـ - 08 يناير 2013 KSA 15:04 - GMT 12:04 المصدر: دبي - قناة العربية

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أعلن الجيش الحر، القبض على مجموعة تابعة للنظام السوري تعمل تحت اسم "فرقة التدخل السريع".



وقال الجيش الحر إن هذه الفرقة قامت بعدة اغتيالات، منها اغتيال الصحافي الفرنسي جيل جاكيه في كانون الثاني/يناير 2012 في حمص.



وأكد "الحر" أنه بعد التحقيق مع من تم اعتقالهم، اعترفوا بأنهم قاموا بعدة عمليات اغتيال وأيضاً محاولات اغتيال، مثل محاولة قتل أفراد بعثة المراقبين العرب، وبالتحديد أنور مالك ومحمد حسين عمر.



كما اغتالت هذه الفرقة عدداً من الناشطين السوريين.



وتابع الجيش الحر في بيانه الذي نشره على شبكة الإنترنت، أنه على أتم الاستعداد لتسليم هؤلاء للسلطات الفرنسية، بشرط أن تتم محاكمتهم بشكل علني، ومن ثم تسليمهم لمحكمة الجنايات الدولية.



وأكد الجيش الحر أنهم لن يكشفوا عن الأسماء أو الشخصيات التي تم اعتقالها، خوفاً من محاولة قتلهم خلال تسليمهم للسلطات، كما أكد أن الخلية منتشرة على مستوى سوريا، ومهمتها الرئيسية هي اغتيال الناشطين والإعلاميين.