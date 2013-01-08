الشيخ شتا يؤكد التلاعب في تسجيل صوتي منسوب إليه آخر تحديث: الثلاثاء 25 صفر 1434 هـ - 08 يناير 2013 KSA 00:04 - GMT 21:04

تارخ النشر: الثلاثاء 25 صفر 1434 هـ - 08 يناير 2013 KSA 23:04 - GMT 20:04 المصدر: القاهرة – وليد عبدالرحمن

تخوّف الشيخ علاء شتا، القيادي السابق في تنظيم الجهاد بمصر، من تحوير حديث أجرته معه صحيفة "الوطن" تحدث خلاله عن "الفرقة 95".



وشرح شتا في حديثه إلى برنامج "الحدث المصري" الذي يقدمه محمود الورواري على قناة "العربية"، أن الصحافي صلاح الدين حسن اتصل هاتفياً به وطلب تسجيل حديث معه، فتكلما عن معاداة الصحيفة المنتمي إليها للإسلاميين.



وقال إن الصحافي أصرّ على التركيز على نقطتين: الأولى هي "الفرقة 95"، والنقطة الثانية كانت فتح السجون. وأشار إلى أن اتجاه الجريدة هو الذي تحكّم في الحوار وليس اتجاه الصحافي الذي أجرى الحوار.



وأكد شتا أنه اشترط أن يكون هناك نشر لكامل الحوار وعدم اختزال أي جزء منه وتحوير الحديث، مشيراً إلى أن هناك تلاعباً في التسجيل الصوتي المنسوب إليه والموجود على موقع الجريدة.



ومن جانبه شرح الكاتب الصحافي في صحيفة "الوطن" صلاح الدين حسن أنه اتصل بالشيخ علاء شتا لأنه صرّح بأنه أثناء موقعة الجمل كان بحوزة الجماعات أسلحة وأجهزة لاسلكية للاتصال ببعضهم بعضاً.



وأشار إلى أنه سأل الشيخ: "هل شاركتم الفرقة 95 إخوان في اعتلاء أسطح المنازل"، مضيفاً: "أكد لي أنه حدث هذا فعلياً". وكشف أنه طلب تفسير كلمة "الفرقة 95" فأجابه شتا: "التعامل في الميدان كان بتوجيه الإخوان بالأرقام".