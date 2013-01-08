جبهة الإنقاذ تفاصيل خوض الانتخابات البرلمانية لم تحسم بعد آخر تحديث: الثلاثاء 25 صفر 1434 هـ - 08 يناير 2013 KSA 12:04 - GMT 09:04

تارخ النشر: الثلاثاء 25 صفر 1434 هـ - 08 يناير 2013 KSA 12:04 - GMT 09:04 المصدر: القاهرة - رشا نبيل

أكد حسين عبد الغني المتحدث باسم جبهة الإنقاذ الوطني، أن خوض الجبهة للانتخابات البرلمانية بقائمتين أو قائمة واحدة لم يحسم بعد، وأن اجتماعات الجبهة مؤجلة حتى الأحد القادم للتشاور.



وجاء ذلك تعقيبا على خبر نشرته صحيفة "المصري اليوم" الثلاثاء مفاده أن الجبهة تتجه إلى خوض الانتخابات بقائمتين منفصلتين تنافسان في جميع الدوائر.



ووفقاً للصحيفة، فإن القائمة الأولى تضم أحزاب الوفد، والمصري الديمقراطي، والمصريين الأحرار، والثانية تضم التيار الشعبي وأحزاب التحالف الشعبي، والكرامة والناصري، فيما يجري التنسيق بين أحزاب الجبهة على المقاعد الفردية.



كما أضافت الصحيفة المصرية أنه تقرر تشكيل حكومة ظل تكون مستعدة لتشكيل الحكومة فعلياً في حال الفوز بالأغلبية".