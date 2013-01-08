دمشق تدعو المعارضة لحوار غير مشروط للخروج من الأزمة

دعا وزيرُ الإعلام السوري قوى المعارضة لبدء ما وصفه بحوارٍ غير مشروط بغية الخروج من الأزمة المستمرة في البلاد منذ نحو عامين، متجاهلاً الرفض واسع النطاق لما طرحه رأس النظام.ووجّه عمران الزعبي الدعوة إلى جميع قوى المعارضة للمشاركة في حوار وطني، مشيراً الى أن لجنة منبثقة عن الحكومة ستبدأ الاتصال مع كل القوى والشخصيات السياسية تمهيداً لعقد مؤتمر الحوار الوطني.

إلا أن المعارضين يرون أن دعوة الحوار تتناقض مع ما يجري على الأرض. فقد قتلت قوات النظام، الثلاثاء، أكثر من 100 شخص، بينهم 35 أُعدموا ميدانياً في بلدة المسطومة بإدلب.



ورفضت معارضة الداخل، متمثلة بهيئة التنسيق الوطنية وعلى لسان منسقها العام حسن عبدالعظيم، مبادرة النظام والمشاركة بأي حوار قبل وقف العنف وإطلاق سراح المعتلقين.



وأفادت لجان التنسيق المحلية في سوريا بمقتل 116 شخصاً، بينهم 35 أعدموا ميدانياً في المسطومة بإدلب، في الوقت الذي تتواصل فيه المعارك في أكثر من منطقة بين الجيش الحر وجيش النظام لاسيما في دمشق ودرعا.