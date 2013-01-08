غرق مركب صيد مصري يقل 12 شخصاً آخر تحديث: الثلاثاء 25 صفر 1434 هـ - 08 يناير 2013 KSA 06:04 - GMT 03:04

تارخ النشر: الثلاثاء 25 صفر 1434 هـ - 08 يناير 2013 KSA 06:04 - GMT 03:04 المصدر: القاهرة - وكالات

تعرض، مساء الاثنين، مركب مصري للغرق وعلى متنه 12 صيادا في خليج رأس الحكمة بمرسى مطروح، حيث باشرت فرق الإنقاذ عملية البحث عن طاقم المركب الغارق.



وقامت القوات المسلحة المصرية بجهود مكثفة لإنقاذ المركب بناءً على إشارة استغاثة صدرت منه أثناء تعرضه للغرق نظراً لسوء الأحوال الجوية والبحرية، بحسب ما نسبته وكالة الأنباء الأردنية للمتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة المصرية.



وأضاف أن القوات المسلحة دفعت بطائرتين مروحيتين، بالإضافة إلى طائرة نقل كبيرة من طراز "سي 130" إلى جانب تحرك سفينة حربية من قاعدة الإسكندرية البحرية لتنفيذ أعمال البحث والإنقاذ، إضافة إلى إنزال قاربين مطاطيين، حيث تقوم الوحدات المعنية بجهود البحث والإنقاذ في ظل ظروف جوية وبحرية بالغة الصعوبة، أدت إلى تعطل حركة الملاحة في قناة السويس اليوم لمدة قاربت الـ10 ساعات متصلة، قبل أن تعود حركة عبور السفن للانتظام.



وكانت صفحة وزير الدفاع المصري على فيسبوك ذكرت أن "القوات المسلحة تلقت إشارة استغاثة صادرة من السفينة أثناء تعرضها للغرق نظرا لسوء الأحوال الجوية والبحرية".