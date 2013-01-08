نيويورك تايمز صور توثق إعداد نظام الأسد قنابل كيميائية آخر تحديث: الثلاثاء 25 صفر 1434 هـ - 08 يناير 2013 KSA 10:04 - GMT 07:04

تارخ النشر: الثلاثاء 25 صفر 1434 هـ - 08 يناير 2013 KSA 09:04 - GMT 06:04 المصدر: العربية.نت

كشفت صحيفة " نيويورك تايمز" ان المعلومات المتعلقة باستخدام نظام الأسد مواد كيماوية لاستخدامها ضد المعارضة السورية تم الحصول عليها عبر صور التقطتها الأقمار الاصطناعية .



وأظهرت الصور قوات الأسد وهي تقوم بخلط هذه المواد بالإضافة الى تعبئة عشرات القنابل قبل تحميلها في الطائرات الحربية.



ووفق صحيفة الـ "نيويورك تايمز" فانه بمجرد توفر هذه المعلومات، بادرت الادارة الامريكية بالتواصل مع الأطراف المعنية بالأزمة في سوريا ومن بينها الصين وروسيا حيث صدرت عن هذه الاطراف مواقف ترفض استخدام النظام السوري للمواد الكيميائية في الحرب الدائرة في سوريا.