الإبراهيمي يستبعد أي دور للأسد في المرحلة الانتقالية

في أوضح تصريح له عن رؤيته لدور الرئيس السوري بشار الأسد في المرحلة الانتقالية في البلاد، قال المبعوث الدولي للأزمة السورية، لخضر الإبراهيمي، لوكالة أنباء رويترز، إن الأسد بكل تأكيد لن يكون عضواً في الحكومة التي ستشرف على المرحلة الانتقالية في سوريا.

وأضاف الإبراهيمي أنه سيجتمع بمسؤولين أمريكيين وروس في جنيف، لبحث سبل تنفيذ إعلان جنيف، الذي دعا إلى تشكيل حكومة انتقالية.



وقال إن هذا الإعلان هو أساس الحل الذي يجب أن يكون سلمياً لا عسكرياً.



كما شدد على أنه يجب التوصل إلى الحل خلال هذا العام، وليس عام 2014.



واعتذر الإبراهيمي عن استخدام كلمة "طائفية"، عندما وصف خطاب الرئيس السوري، في تصريحات سابقة له، إلا أنه تمسك بانتقاده للخطاب.



وناشد كلا من النظام والمعارضة في سوريا وقف النار والقبول بخطة جنيف، مضيفاً أن أي تنازل يتم تقديمه لن يكون خسارة لكي ينتهي هذا الوضع.