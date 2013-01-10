الاعتداء على المحامي رجائي عطية أثناء خروجه من المحكمة آخر تحديث: الخميس 27 صفر 1434 هـ - 10 يناير 2013 KSA 19:04 - GMT 16:04

تارخ النشر: الخميس 27 صفر 1434 هـ - 10 يناير 2013 KSA 19:04 - GMT 16:04 المصدر: العربية.نت

اعتدى مواطنون داخل محكمة جنايات القاهرة بالعباسية على المحامي رجائي عطية بالسبّ والقذف والضرب أثناء نظر قضية إهدار مال عام لشركة مشروع ناصر للإسكان بمدينة نصر، وأسفر الاعتداء عليه عن جرح قطعي في وجهه أسفل الحاجب.



وتمكّن حرس المحكمة من القبض على أحد المعتدين، وتم تحرير محضر بالواقعة، إلا أن محامياً عن عطية تقدم للتنازل عن المحضر، وذلك نقلاً عن صحيفة "المصري اليوم".



وتبيّن من التحقيقات أن المحامي رجائي عطية حضر للدفاع عن المتهمين (حسام.أ) و(أشرف. م)، صاحبي مشروع إسكان ناصر بمدينة نصر، والمتهمين بالاستيلاء على مليوني جنيه من أموال المواطنين.



واعتدى المجني عليهم في القضية على رجائي عطية أثناء خروجه من المحكمة بالضرب والسبّ والقذف، ما تسبب في إصابته بجرح أسفل العين.



وقال رجائي عطية: "مَن ارتكب الهجوم عليَّ هم غوغائيون"، رافضاً تسيس وتضخيم الحادثة.