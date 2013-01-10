الخطيب النظام تخلى عن 200 ضابط علوي وأخرج أسرى أجانب آخر تحديث: الخميس 27 صفر 1434 هـ - 10 يناير 2013 KSA 15:04 - GMT 12:04

تارخ النشر: الخميس 27 صفر 1434 هـ - 10 يناير 2013 KSA 15:04 - GMT 12:04 المصدر: دبي - العربية

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أكد رئيس الائتلاف الوطني لقوى المعارضة السورية، أحمد معاذ الخطيب، استعداد الائتلاف لقبول مبادرة تتضمن تنحي الأسد وتشكيل حكومة انتقالية ممن لم تتلطخ أيديهم بالدماء، مؤكداً أنهم على تواصل مع قادة على مستوى عال في النظام السوري.



وكشف الخطيب عن إعداد الائتلاف قائمة تتضمن 250 اسماً لأفراد من النظام السوري متورطين في جرائم ستقدمها اللجنة القانونية إلى محكمة الجنايات الدولية، مضيفاً أن النظام تخلى عن 200 ضابط علوي لدى الجيش الحر، وفضل إخراج أسرى أجانب، في إشارة إلى الأسرى الإيرانيين.



وفي تصريح له عن رؤيته لدور الرئيس السوري بشار الأسد في المرحلة الانتقالية في البلاد، قال المبعوث الدولي للأزمة السورية، لخضر الإبراهيمي لوكالة أنباء رويترز، إن الأسد بكل تأكيد لن يكون عضواً في الحكومة التي ستشرف على المرحلة الانتقالية في سوريا.



وأضاف الإبراهيمي أنه سيجتمع بمسؤولين أمريكيين وروس في جنيف، لبحث سبل تنفيذ إعلان جنيف.



وأكد أن إعلان جنيف الذي دعا إلى تشكيل حكومة انتقالية، هو أساس الحل



الذي يجب أن يكون سلمياً لا عسكرياً، كما شدد على أنه يجب التوصل إلى الحل في هذا العام، وليس عام 2014.



واعتذر الإبراهيمي عن استخدام كلمة "طائفية" عندما وصف خطاب الرئيس السوري، في تصريحات سابقة له، إلا أنه تمسك بانتقاده للخطاب.



وناشد الإبراهيمي النظام والمعارضة في سوريا وقف إطلاق النار والقبول بخطة جنيف، مضيفاً أن أي تنازل يتم تقديمه لن يكون خسارة لكي ينتهي هذا الوضع.