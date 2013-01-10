طفل سوري لاجئ يتوسد الثلج وقلبه يصارع البرد آخر تحديث: الخميس 27 صفر 1434 هـ - 10 يناير 2013 KSA 15:04 - GMT 12:04

تارخ النشر: الخميس 27 صفر 1434 هـ - 10 يناير 2013 KSA 14:04 - GMT 11:04 المصدر: دمشق- جفرا بهاء

أثارت صورة لطفل سوري يتوسد الثلج في أحد مخيمات اللاجئين، عاصفة من التعليقات على شبكة الإنترنت، ويبدو الطفل في الصورة يكاد يتجمد من البرد، أو أنه اتحد مع الثلج ليذكر العالم بأكمله بحكايات الأطفال عن جنية الثلج التي تأخذ الأطفال برحلة ثلجية، مع فارق بسيط أنها (أي تلك الجنية) تدفئ من معها، ويبقى الطفل السوري نائماً متجمداً في حال استطاع قلبه أن يقاوم البرد والصقيع ليحافظ على حياته.



استناداً لأرقام الأمم المتحدة، فإن عدد السوريين المسجلين لديها كلاجئين، أو الذين تم تقديم المساعدة لهم في هذه الدول، قد تجاوز الآن 540 ألف شخص، مع زيادة تفوق 140 ألف شخص خلال الأسابيع الستة الماضية فقط.



يتبقى لبنان مستمراً في استضافة أكبر عدد من اللاجئين السوريين، حيث يبلغ عددهم ما يقارب 170 ألف لاجئ، وهم مستمرون في التدفق عبر الحدود. وقد وصل أكثر من 13 ألف لاجئ إلى لبنان خلال الأيام القليلة الماضية، وذلك مع تصاعد القتال والضربات الجوية.



أطفال المخيمات السورية، غلب عليهم الخوف والتعب، وبقي المطر البارد والمستمر سبباً إضافياً ليزيد من بؤس حياتهم.