مرسي يقبل استقالة العقدة ويعيّن رامز محافظاً للبنك المركزي آخر تحديث: الخميس 27 صفر 1434 هـ - 10 يناير 2013 KSA 20:04 - GMT 17:04

تارخ النشر: الخميس 27 صفر 1434 هـ - 10 يناير 2013 KSA 20:04 - GMT 17:04 المصدر: العربية.نت

أعلن الدكتور ياسر علي، المتحدث باسم مؤسسة الرئاسة، في مؤتمر صحافي، الخميس، أن الرئيس محمد مرسي قرّر تعيين هشام رامز، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي، في منصب محافظ البنك المركزي خلفاً للدكتور فاروق العقدة.



ويشغل رامز حالياً الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي CIB، أحد أكبر البنوك المصرية الخاصة، وشغل منصب نائب محافظ البنك المركزي السابق.



وذكرت مراسلة "العربية" بالقاهرة، أن هشام رامز سيبدأ مهام عمله في الثالث من فبراير/شباط من العام الجاري.



وجدّد المجلس الأعلى للقوات المسلحة، في نوفمبر 2011، بقاء العقدة في منصبه لأربع سنوات أخرى تنتهي في نوفمبر 2015، غير أن العقدة استقال من منصبه نهاية يونيو/حزيران لأسباب قال إنها "صحية"، معرباً عن رغبته في عدم الاستمرار بالعمل العام.