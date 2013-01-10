مفتي مصر فتوى فرض الحجاب على المسيحيات باطلة آخر تحديث: الخميس 27 صفر 1434 هـ - 10 يناير 2013 KSA 14:04 - GMT 11:04

تارخ النشر: الخميس 27 صفر 1434 هـ - 10 يناير 2013 KSA 13:04 - GMT 10:04 المصدر: العربية.نت

قال مفتي مصر، علي جمعة، إن محاولات فرض الحجاب على المسيحيات في مصر "تعتمد على فتاوى باطلة"، و"تزعزع الاستقرار الديني" في مصر.



وشدد في بيان أصدرته دار الإفتاء، بحسب وكالة الأناضول، على أن الدعوات التي أطلقها البعض لفرض الحجاب على المسيحيات "ما هي إلا إقحام خارجي دخيل على ثقافتنا وأسلوب حياتنا في مصر"، في إشارة إلى تصريحات خرجت من بعض المنتمين للتيار الإسلامي تطالب المسيحيات بارتداء الحجاب، وتحرم تهنئة المسيحيين بأعيادهم الدينية.



وقال جمعة: "إن مثل هذه الأفكار والآراء تسعى إلى زعزعة الاستقرار الديني في مصر"، مؤكداً أنها محاولة "ستبوء بالفشل".



وأضاف أن "هؤلاء الذين نصبوا أنفسهم علماء ممن يحاولون إصدار الفتاوى لا يمكن اعتبارهم علماء معتمدين، حيث إن فتاواهم أشبه بآراء غير علمية قد خرجت تبعاً لأهوائهم ورغباتهم وليس لها أي ثِقل في علم الفتوى".