الإبراهيمي يؤكد لا وجود لحل عسكري للصراع في سوريا آخر تحديث: الجمعة 28 صفر 1434 هـ - 11 يناير 2013 KSA 18:04 - GMT 15:04

تارخ النشر: الجمعة 28 صفر 1434 هـ - 11 يناير 2013 KSA 18:04 - GMT 15:04 المصدر: جنيف - رويترز

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دعا المبعوث الدولي لخضر الإبراهيمي ومبعوثون كبار من روسيا والولايات المتحدة اليوم الجمعة إلى حل سياسي لإنهاء الحرب في سوريا, لكنهم لم يتوصلوا إلى انفراج للأزمة السورية في محادثات جرت اليوم.



وقال الإبراهيمي في بيان مشترك تلاه بعد محادثاته المغلقة مع وليام بيرنز نائب وزيرة الخارجية الأمريكية وميخائيل بوجدانوف نائب وزير الخارجية الروسي "أكدنا مجدداً أنه لا يوجد من وجهة نظرنا حل عسكري لهذا الصراع".



وأضاف الإبراهيمي "أكدنا على ضرورة التوصل الى حل سياسي يستند الى بيان جنيف الذي تم التوصل اليه في 30 يونيو 2012", ورداً على سؤال للصحافيين قال: "إذا كنتم تسألون عما إذا كان الحل قريب المنال, فأنا لست واثقا من هذا".