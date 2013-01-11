قناة برس تي في الإيرانية نجاد يزور مصر مطلع فبراير آخر تحديث: الجمعة 28 صفر 1434 هـ - 11 يناير 2013 KSA 00:04 - GMT 21:04

تارخ النشر: الجمعة 28 صفر 1434 هـ - 11 يناير 2013 KSA 00:04 - GMT 21:04 المصدر: العربية.نت

ذكرت قناة "برس تي في" الإيرانية، أمس الخميس، أن الرئيس الإيراني أحمدي نجاد سوف يزور العاصمة المصرية القاهرة في السابع من فبراير/شباط المقبل لحضور قمة منظمة التعاون الإسلامي.



يذكر أن وزير الخارجية الإيراني علي أكبر صالحي اختتم زيارته إلى مصر، والتي التقى خلالها الرئيس مرسي وسلمه رسالة من الرئيس نجاد.



وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية إنه تم التأكيد على تفعيل الجهود المصرية وتفعيل الدور الإيراني في مجال المبادرة الرباعية الدولية لوقف نزيف الدم السوري.







وأكد صالحي عقب اللقاء أن "الرئيس مرسي طرح دعوة مفتوحة لأي زيارات في الفترة المقبلة إلى مصر، ودعونا محمد كامل عمرو (وزير الخارجية المصري) لزيارة إيران".



وأضاف: "نقلت تحيات الرئيس أحمدي نجاد إلى الرئيس مرسي ودعوته لزيارة طهران خلال الفترة المقبلة".