مصرع شرطي برصاص زميله وإصابه 4 برصاص مجهولين في سيناء آخر تحديث: الجمعة 28 صفر 1434 هـ - 11 يناير 2013 KSA 21:04 - GMT 18:04

تارخ النشر: الجمعة 28 صفر 1434 هـ - 11 يناير 2013 KSA 20:04 - GMT 17:04 المصدر: العربية.نت

أكد مصدر أمني أن 4 مجندين أصيبوا برصاص مجهولين بوسط سيناء بالقرب من منفذ العوجة، حيث تعرضوا لإطلاق نار من قبل مسلحين مجهولين أدى إلى إصابة أربعة من أفراد الشرطة، وتم نقلهم إلى مستشفى العريش العام.







وذكرت مراسلة قناة "العربية" بالقاهرة، نقلاً عن مصدر أمني أن شرطياً لقي مصرعه برصاص زميله، بأحد الحواجز الأمنية بمدينة العريش، بمحافظة شمال سيناء.



وقال المصدر إن الشرطي رضا.ح.ع، 23 عاماً، من قوات الأمن المركزي بشمال سيناء، لقي مصرعه بطلق ناري في الرأس، برصاصة خرجت بطريق الخطأ من سلاح زميله، بمحل خدمته بأحد الحواجز الأمنية على طريق المطار شرق مدينة العريش.



وأضاف المصدر أنه تم نقل الجثة إلى مستشفى العريش العام، وتم إخطار الجهات المعنية التي تولت التحقيق.