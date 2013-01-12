التحقيق مع مدرّسة وضعت عبارة إسقاط النظام بامتحان آخر تحديث: السبت 29 صفر 1434 هـ - 12 يناير 2013 KSA 15:04 - GMT 12:04

تارخ النشر: السبت 29 صفر 1434 هـ - 12 يناير 2013 KSA 15:04 - GMT 12:04 المصدر: العربية.نت

أحالت الشؤون القانونية المصرية في إدارة الواسطي التعليمية ببني سويف مدرّسة للتحقيق، بعد أن وضعت سؤالاً في مادة التربية الفنية للصف الثاني الإعدادي يطلب من الطلاب رسم علم مصر بطول 15× 20 بداخله عبارة "الشعب يريد إسقاط النظام"، مما تسبب في أزمة حادة ضد المدرسة التي تدعى "ماجدة فوزى إبراهيم".



وتوقف الامتحان لمدة طويلة اعتراضاً على السؤال من جانب الطلبة الذين اعتبروا السؤال تحريضاً من المدرسة ضد النظام، مما دفع إدارة المدرسة لشطب عبارة "إسقاط النظام" من الامتحان من أجل استكماله بهدوء.



وجاء السؤال الثاني بنفس الامتحان يقول تعد ثورة 25 يناير من أعظم الثورات السلمية، حيث خرج الشعب المصري حاملاً اللافتات يريد الحرية والعدالة الاجتماعية، وإسقاط النظام عبّر عن هذا المشهد؟.



من جانبه، قال محمد السروجي، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، بحسب "اليوم السابع"، إن إحالة المعلمة للتحقيق يرجع لإقحام السياسة في أعمال الامتحانات، وهو ما تمنعه قوانين ولوائح الوزارة منذ فترة طويلة، مشددا على حرص الوزارة على عدم تحويل المدارس لساحة للصراع السياسي.



وقال السروجي، إن جهات التحقيق ستتأكد من حدوث الواقعة، ومرتكبها، وفي حالة إذا ثبتت صحتها من قبل جهات التحقيق ستصل العقوبة لحرمان المعلمة من المشاركة في أعمال الامتحانات لمدة خمس سنوات.