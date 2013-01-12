التقرير الأمني يرصد تفاصيل وحكايات الوثائق السورية المسربة آخر تحديث: الأحد 1 ربيع الأول 1434 هـ - 13 يناير 2013 KSA 19:04 - GMT 16:04

تارخ النشر: السبت 29 صفر 1434 هـ - 12 يناير 2013 KSA 19:04 - GMT 16:04 المصدر: دبي - قناة العربية

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باشرت قناة "العربية الحدث" بثّ الحلقة الأولى من برنامجها الجديد "التقرير الأمني"، الذي يقدمه الإعلامي محمد أبو عبيد. ويبث البرنامج في تمام الساعة 16 بتوقيت غرينتش طوال 5 أيام، ابتداء من يوم السبت وحتى يوم الأربعاء، ولمدة ساعة كاملة.



ويشرح "التقرير الأمني" تفاصيل عشرات الوثائق التي تقول أطراف في المعارضة السورية إنها سربتها من الأجهزة الأمنية على مدى سنتين، ومجموعها 17 ألف وثيقة، ويستعرض البرنامج 70 وثيقة منها فقط.



وفي الحلقة الأولى، ناقش التقرير مع المعارضة السورية، بهية مارديني، التي شاركت في جميع الحلقات عدداً من التقارير الأمنية المسربة، وهي: نشاط بهية مارديني، وبيان حول "تشكيل لجان التعبئة الشعبية من أجل الإصلاح والتغيير السلمي في سوريا"، بالإضافة إلى تعليمات وزارة الخارجية بضرورة التخلص من الأسلحة والوثائق، ومستجدات إعلان دمشق، فضلاً عن وثيقة "إيجاد الحلول المناسبة للهواجس الأمنية على صعيد الأمن الوطني للقطر"، وأخيراً تقرير عن ما سماها النظام "حركة المجاهدين الإسلاميين".



وقد أكدت مارديني صحة تلك الوثائق، لاسيما أنها مسربة من منشق سوري هرب إلى تركيا، نافية أن تكون تعاونت مع الولايات المتحدة لتوفير تلك الوثائق أو مسربيها. وكشفت أن كاتبي تلك التقارير الأمنية يتم توظفيهم من قبل النظام السوري عبر المحسوبيات والموالين له في مختلف المنطق في الداخل أو الخارج.



ومعد البرنامج هو الزميل هاني أبوعياش، وقد شاركت المعارضة السورية بهية مارديني في كافة الحلقات، كونها تمثل الطرف الرئيسي.



هذا.. ومن الشخصيات المعارضة أيضاً التي تتحدت في البرنامج:







خالد أبو صلاح – ناشط سوري



أنور مالك – مراقب عربي



رياض قهوجي - مؤسسة الشرق الأدنى والخليج للتحليل العسكري



زاهد غول – صحفي تركي



محمود هرموش – ابن شقيق حسين هرموش







أسعد الزعبي – عميد ركن طيار منشق عن النظام السوري



عبيدة النحاس – معارض سوري



علي نوري زادة - مركز الدراسات العربية الإيرانية



عاصم ربابعة – مراقب عربي



عمار القربي – معارض سوري



عبد الحليم خدام – نائب رئيس الجمهورية السورية السابق



رضوان زيادة – معارض سوري



ميشيل كيلو – معارض سوري



وللاطلاع على تلك الوثائق يمكن قراءة النصوص المرفقة أدناه.