السعودية توجه 500 ألف طن دقيق للاجئي الزعتري

الجامعة العربية تناقش قضية اللاجئين

أمر خادم الحرمين الشريفين، الملك عبدالله بن عبدالعزيز، اليوم، بإرسال 500 طن من الدقيق على وجه السرعة للاجئين السوريين في مخيم الزعتري.وأفاد المدير الإقليمي للحملة الوطنية السعودية لنصرة الشعب السوري، بدر السمحان، بأن "300 شاحنة على وشك الوصول، وتبدأ السفارة السعودية في الأردن اليوم اجتماعاً عاجلاً لدراسة آلية توزيع المؤن، كما أنه وصلت 10 طائرات لمساعدة اللاجئين في تركيا".وأوضح أن وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف، قد وجه بإقامة 2000 خيمة إضافية للاجئين في مخيم الزعتري، وبدأ العمل على ذلك، حيث سيستغرق ذلك من 4 إلى 5 أيام.واضاف السمحان أنه قد تم توزيع 10 آلاف سلة غذائية في وقت سابق على 10 آلاف أسرة سورية، و700 مدفأة.وكان من المقرر سابقاً أن يبدأ توزيع الدفعة الأولى من المساعدات السعودية على اللاجئين السوريين في الأردن اليوم بعد موجة الثلوج والبرد.وقال السمحان إن الحملة دشنت جسراً من المساعدات للاجئين السوريين في مخيم الزعتري الذي يعاني ظروفا صعبة جراء الأحوال الجوية القاسية التي تمر بها المنطقة.وكان العاهل السعودي، الملك عبدالله بن عبدالعزيز، أمر وزارة المالية، الجمعة، بتقديم مساعدات قيمتها 10 ملايين دولار إلى اللاجئين السوريين في الأردن.وأعلن وزير المالية السعودي، الدكتور إبراهيم العساف، عن وصول مساعدات عاجلة إلى مخيم الزعتري، الجمعة.وباغتت العاصفة الثلجية في الشرق الأوسط، الخميس، السوريين في الداخل وفي ملاجئهم في الخارج، وزادت في المعاناة التي يعيشونها كل يوم.ويعاني اللاجئون السوريون في الأردن ولبنان وتركيا من ظروف صعبة، بسبب الأحوال الجوية.وفي مخيم الزعتري شمال الأردن، اقتلعت الرياح العاتية، الخميس، الخيام، وأغرقت البعض الآخر في بحيرات من المياه، ما حدا بالسلطات الأردنية إلى إعلان حالة الطوارئ في المخيم، ونقل اللاجئين المتضررين إلى كرفانات أمنتها المملكة العربية السعودية لهم.وذكر العساف أن المملكة العربية السعودية تعهدت في مؤتمر مراكش بتقديم مئة مليون دولار مساعدات للشعب السوري.

وفي موضوع اللاجئين أيضا، يعقد وزراء الخارجية ومندوبو الدول الأعضاء في الجامعة العربية، اجتماعا طارئا، الأحد، في القاهرة، بناء على طلب لبنان، لمناقشة عدة موضوعات، على رأسها الأزمة السورية.



وفي تصريح لوكالة الشرق الأوسط المصرية، قال السفير خالد زيادة إن لبنان قدم للاجتماع مذكرة تفصيلية تضمنت الاحتياجات الاجتماعية والإنسانية الضرورية للاجئين السوريين، وأن الميزانية المقترحة تقدر بـ 180 مليون دولار.



كما أشار إلى أن عدد اللاجئين السوريين في لبنان يقدر بنحو 200 ألف لاجئ.



وسيناقش الاجتماع أيضا القضية الفلسطينية، وإخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل.