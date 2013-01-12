القضاء المصري يوقف الداعية عبدالله بدر بسبب إلهام شاهين آخر تحديث: السبت 29 صفر 1434 هـ - 12 يناير 2013 KSA 14:04 - GMT 11:04

تارخ النشر: السبت 29 صفر 1434 هـ - 12 يناير 2013 KSA 14:04 - GMT 11:04 المصدر: القاهرة - العربية.نت

قضت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري اليوم، بوقف بث برنامج الداعية المصري عبد الله بدر على قناة "الحافظ" الإسلامية شهرًا، لاتهامه بسب النجمة المصرية إلهام شاهين، وبإعادة بث قنوات "دريم" من استديوهات الشركة بمدينة دريم لاند، بالسادس من أكتوبر.







وكانت الفنانة إلهام شاهين أقامت دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالبت فيها بإغلاق قناة الحافظ، وإلغاء تراخيصها، كما أقام محامون آخرون دعاوى قضائية للمطالبة بغلق القناة.







واختصمت الدعاوى كل من وزير الإعلام، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار، ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للأقمار الصناعية، ورئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة الإعلامية، ورئيس مجلس إدارة شركة البراهين العالمية.



كما طالبت في دعواها بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن ما ارتكبته قناة الحافظ وما بدر منها من إساءة للفنانة إلهام شاهين وإلغاء تراخيصها.







إلى ذلك، أقامت شركة دريم للإعلام دعوى قضائية، تطالب بإعادة بث قنوات دريم من استديوهات الشركة بمدينة دريم لاند والسماح للشركة ببث برامجها من الاستديوهات.



واختصمت في الدعوى كلا من وزير الإعلام ورئيس الهيئة العامة للاستثمار ورئيس مجلس أمناء الإذاعة والتلفزيون ورئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة الإعلامية، ورئيس الشركة المصرية للأقمار الصناعية «نايل سات».