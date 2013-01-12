بعد تفتناز الجيش الحر يخوض معركة السيطرة على منغ آخر تحديث: السبت 29 صفر 1434 هـ - 12 يناير 2013 KSA 20:04 - GMT 17:04

تارخ النشر: السبت 29 صفر 1434 هـ - 12 يناير 2013 KSA 16:04 - GMT 13:04 المصدر: دبي - قناة العربية

غداة سقوط مطار تفتناز، ثاني أكبر المطارات العسكرية في إدلب، واستحواذ الثوار على كميات كبيرة من الأسلحة، أعلن الجيش الحر أنه يخوض معارك عنيفة للسيطرة على مطار منغ في حلب.



من جهة أخرى، تتعرض عدة مدن سورية إلى قصف عنيف من قبل قوات الأسد في الوقت الذي بلغ فيه عدد القتلى اليوم السبت 84 قتيلاً.



وأفادت شبكة شام الإخبارية أن جيش النظام المتمركز في الفوجين 100 و153 يوجه قذائف مدفعيته الثقيلة باتجاه المساكن الواقعة بين جديدة عرطوز ومعضمية الشام بريف دمشق، ويقصف بالهاونات بلدة الذيابية بالريف ومخيم الحسينية، حيث سقط عدد من الجرحى.



كما تجدد القصف العنيف من الدبابات والمدفعية الثقيلة وراجمات الصواريخ على مدينة داريا من مطار المزة العسكري وعلى بيت سحم. فيما تدور اشتباكات عنيفة بين الجيش الحر وجيش النظام عند المحور الغربي في معضمية الشام في وقت تتعرض عدة مناطق بالغوطة الشرقية لقصف عنيف من الطيران الحربي، ما أدى إلى احتراق منازل في المليحة وتشريد ساكنيها.







إلى ذلك، يستهدف قصف عنيف من الطيران الحربي مدينة الرستن بريف حمص، ما أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى وتدمير عدد كبير من المنازل وقصف عنيف بالمدفعية على تلبيسة أدى إلى سقوط عدد من الجرحى.



وفي دير الزور أعلن الجيش الحر السيطرة على الجسر المعلق في المدينة بعد اشتباكات دامت ساعات في وقت يتعرض حي الحويقة بالمدينة لقصف بالمدفعية الثقيلة من قبل جيش النظام.



أما في حلب، فلفتت لجان التنسيق المحلية إلى أن انفجارات هزت الريف الشمالي ناتجة عن قيام الجيش الحر بقصف مطار مينغ العسكري بمدفعية الدبابات. وفي ريف درعا تعرضت مدينة بصر الحرير لقصف عنيف براجمات الصواريخ والمدفعية الثقيلة وسط اشتباكات عنيفة بين الجيش الحر وجيش النظام، الذي يحاول اقتحام المدينة.