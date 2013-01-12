جبهة الإنقاذ تعلن شروطها لنزاهة الانتخابات النيابية آخر تحديث: السبت 29 صفر 1434 هـ - 12 يناير 2013 KSA 21:04 - GMT 18:04

تارخ النشر: السبت 29 صفر 1434 هـ - 12 يناير 2013 KSA 21:04 - GMT 18:04 المصدر: دبي - قناة العربية

دعت جبهة الإنقاذ في مصر التي تضم الجزءَ الأكبر من قوى المعارضة الليبرالية, الجماهير للاحتشاد في يوم 25 من يناير في الذكرى الثانية للثورة.



وطالبت الجبهة في بيان بحكومة محايدة قبيل انتخابات البرلمان المقبل، كما أعلنت عن 11شرطاً ينبغي توافرُها لضمان إجراء انتخابات برلمانية نزيهة.



أبرز هذه الشروط بحسب بيان الجبهة, يتعلق بالإشراف القضائي الكامل وإجراء الانتخابات على يومين متتالين، بشرط ألا يزيد عددُ الناخبين في كل صندوق عن 750 ناخباً.



وناشدت الجبهة بتوسيع صلاحيات اللجنة العليا للانتخابات لتكون مسؤولة عن العملية الانتخابية بأكملها, وبتنظيمِ آليات الشكوى والطعن على قراراتها بشكل سريع.



ودعت اللجنة إلى ضرورة تجريم استخدام دور العبادة في الدعاية الانتخابية، وحظر خلط الدين بالسياسة, وطالب المجتمعون بوضع حدود قصوى صارمة للإنفاق الانتخابي وتحديد كيفية الرقابة عليها.