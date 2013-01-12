رئيس الإمارات يتبرع بـ5 ملايين دولار للاجئي سوريا في الأردن آخر تحديث: السبت 29 صفر 1434 هـ - 12 يناير 2013 KSA 19:04 - GMT 16:04

تارخ النشر: السبت 29 صفر 1434 هـ - 12 يناير 2013 KSA 17:04 - GMT 14:04 المصدر: العربية.نت

أمر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، بتخصيص 5 ملايين دولار لتقديم مساعدات إنسانية عاجلة للاجئين السوريين في الأردن، الذين تضرروا من موجة الثلوج والبرد التي تتعرض لها المنطقة، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الإماراتية "وام".



يذكر أن موجة الصقيع التي طالت الشرق الأوسط، قد ألقت بظلالها على اللاجئين السوريين في مخيم الزعتري، وقد تأثر بالعاصفة أكثر من 600 ألف لاجئ سوري فرّوا إلى دول مجاورة.



واضطر كثيرون في لبنان والأردن للانتقال بعد أن غمرت المياه خيامهم. وفي سهل البقاع اللبناني اقتحمت مياه السيول مخيماً مؤقتاً به نحو 400 شخص، ودمرت الخيام.