النائب العام يأمر بالقبض على توفيق عكاشة لتنفيذ حكم صادر ضده

خاطب النائب العام، المستشار طلعت عبدالله، وزارة الداخلية، لتنفيذ حكم المحكمة الصادر بحبس الإعلامي توفيق عكاشة لمدة سته أشهر على خلفية سب وقذف طليقته المذيعة رضا الكرادوي.
كما خاطب المستشار مصطفى خاطر، المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة، لفتح التحقيق في تستر وزارة الداخلية على هروب عكاشة من تنفيذ الحكم والتحقيق في واقعة توفير وزارة الداخلية قوة لتأمينه أثناء تواجده في عدد من جلسات محاكمته في محكمة شرق القاهرة وغيرها من الجلسات.
يذكر أن عكاشة قد حصل على حكم واجب النفاذ بالإدانة من قبل محكمة جنح مستأنف مدينة نصر بالسب والقذف، واتهامه لطليقته بانتمائها لتنظيم القاعدة، واشتراكها لتدبير مؤامرة لاغتياله، طبقاً لما ذكرت "بوابة الأهرام".
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