تعيين وال تركي للسوريين يثير انتقادات المعارضة آخر تحديث: الأحد 1 ربيع الأول 1434 هـ - 13 يناير 2013 KSA 10:04 - GMT 07:04

تارخ النشر: الأحد 1 ربيع الأول 1434 هـ - 13 يناير 2013 KSA 08:04 - GMT 05:04 المصدر: دبي - قناة العربية

أعلنت تركيا تعيين فيصل يلماظ، واليا للسوريين، في مخيمات اللجوء داخلها والمناطق السورية الخارجة عن سيطرة النظام، لمتابعة أوضاعهم.



وأثار القرار حفيظة بعض المعارضين السوريين الذين شكوا من التسمية التي منحت إلى يلماظ، نقلا عن "الشرق الأوسط" السعودية.



وذكر المعارضون أن التسمية "غير موفقة" لتشابهها مع نظام "الولايات" التركي.



ومن جانبه، قال يلماظ إن مهمته ليست ذات أهداف سياسية، بل تقتصر فقط على تنسيق أمور اللاجئين السوريين في تركيا، إضافة إلى متابعة أوضاع اللاجئين داخل سوريا.



ونفى الوالي التركي أن يكون من بين مهامه تقديم مساعدات عسكرية أو لوجيستية.



ووضع الوالي الجديد على مكتبه في مدينة غازي عنتاب التركية، القريبة من الحدود مع سوريا، عبارة "والي السوريين".