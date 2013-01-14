العربية ترصد الدمار الهائل في تفتناز بريف إدلب آخر تحديث: الاثنين 2 ربيع الأول 1434 هـ - 14 يناير 2013 KSA 06:04 - GMT 03:04

تارخ النشر: الاثنين 2 ربيع الأول 1434 هـ - 14 يناير 2013 KSA 01:04 - GMT 22:04 المصدر: سوريا - ريما مكتبي

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دخلت كاميرا "العربية" إلى مدينة تفتناز السورية التي تقع في ريف إدلب والتي تعتبر استراتيجية بسبب مطار تفتناز الذي يبعد عشرات الأمتار عنها وكان يستخدمه النظام السوري لقصف ريف إدلب وريف حلب.



ورصدت "العربية" الدمار الهائل الذي حل بالمدينة من كل الجوانب، وقد تكون جميع أنواع الأسلحة استخدمت في قصفها حيث باتت أشبه بمدينة أشباح لا يمكن رؤية أي مدني بها.



ويعتبر الثوار أن قصف مطار تفتناز والاستيلاء عليه من أحد أهم الإنجازات لأنهم حرروا ريف إدلب وريف حلب من نيران النظام السوري التي دمرتها، أما الذخيرة التي من الممكن أن تكون بالمطار فإن الفصائل التابعة للجيش الحر والتي شاركت في شن المعارك لأشهر لتحريره، يحصلون عليها كغنيمة.



وطمرت في هذه المدينة جثث تحت الأبنية ولم يتمكن أهل تفتناز من دفنها وهناك عائلة غزال فقدت أكثر من 75 من أفرادها بحسب ما قاله أحد الثوار.