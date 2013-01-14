النائب العام يلتقي وفدا بريطانيا لبحث إعادة الأموال المهربة آخر تحديث: الاثنين 2 ربيع الأول 1434 هـ - 14 يناير 2013 KSA 15:04 - GMT 12:04

تارخ النشر: الاثنين 2 ربيع الأول 1434 هـ - 14 يناير 2013 KSA 14:04 - GMT 11:04 المصدر: القاهرة - أ ش أ

يلتقي النائب العام المستشار طلعت عبدالله، الثلاثاء 15 يناير/كانون الثاني، بوفد رفيع المستوى من المملكة المتحدة برئاسة وزير الدولة للشؤون الداخلية جيرمي بروان، وذلك لبحث عدد من الموضوعات العالقة بشأن التعاون القضائي بين البلدين.



وتتصدر المباحثات بين الجانبين، المسائل المتعلقة بتجميد واسترداد الأموال المتحصلة من جرائم الفساد، وتسليم المجرمين الهاربين، بقصد التغلب على الصعوبات العملية التي تواجه عمليتي استرداد الأموال وتسليم المجرمين، في ضوء اختلاف النظم القانونية والقضائية بين مصر والمملكة المتحدة.



ويشارك في المباحثات، رئيس المكتب الفني للنائب العام المستشار حسين ياسين، ورئيس مكتب التعاون الدولي بالنيابة العامة، المستشار هشام الدرندلي.