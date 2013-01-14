النوبيون بمصر يطالبون بسرعة إنشاء الهيئة العليا للتوطين آخر تحديث: الاثنين 2 ربيع الأول 1434 هـ - 14 يناير 2013 KSA 15:04 - GMT 12:04

تارخ النشر: الاثنين 2 ربيع الأول 1434 هـ - 14 يناير 2013 KSA 15:04 - GMT 12:04 المصدر: الإسكندرية - أ ش أ

طالب ممثلو الهيئات والحركات النوبية، خلال اجتماعهم بمقر النادي النوبي وسط الإسكندرية، بسرعة إنشاء الهيئة العليا لتوطين النوبيين لاستكمال عودتهم حول بحيرة السد العالي.



ورفضوا ما وصفوه بتجاهل الدولة في اختيار من يمثلهم في مجلس الشورى الحالي، مؤكدين ضرورة استعادة دائرة نصر النوبة باعتبارها دائرة انتخابية منفصلة تدفع بممثلين عن النوبة إلى مجلس النواب القادم تحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص.



من جانبه، صرح رئيس نادي الكنوز العام بالإسكندرية، محمود شرف، بأن الاجتماع جاء لينهي حالة الانقسام بين الهيئات النوبية، مؤكداً ضرورة الحوار وتعريف غير النوبيين بمشاكل أبناء النوبة مع اختيار وفد يمثل الشيوخ والشباب والنساء لمشاركة وفود مماثلة من النوبيين في المحافظات الأخرى لرفع مطالبهم والحقوق المشروعة إلى مؤسسة الرئاسة.



وشارك في الاجتماع ممثلون عن بعض الحركات الشبابية النوبية الجديدة الذين دعوا إلى المشاركة في الوقفة السلمية الاحتجاجية المقرر لها يوم السبت القادم بالقاهرة أمام مجلس الشورى، رفضاً للتهميش السياسي للنوبيين وتأكيداً على مطالبهم المشروعة.