اعتادت صفحات التواصل الاجتماعي أن تكون الملاذ الوحيد للسوريين للتعبير عن آرائهم والبوح بما يجول في خواطرهم.
في الأيام الأخيرة، اكتست صفحات "فيسبوك" بالصور ذات اللون الأبيض تزامناً مع العاصفة الثلجية، إلى جانب صور الكوارث التي لحقت بمخيمات اللاجئين السوريين في الأردن وتركيا، وصور الأطفال وهم ينامون على الثلج في هذه المخيمات البائسة. وبينما كان النقاش يصل لأشده حول مصير هؤلاء النازحين، كان هناك من يغتنم الفرصة ليسخر من انقطاع التيار الكهربائي المتواصل، ويبشر بأن يذهب التقنين عبثاً بمجرد عودة الكهرباء، لأن الناس سيشغلون كل أدواتهم الكهربائية دفعة واحدة حتى يعوضوا ما فاتهم.
صفحات السوريين على فيسبوك تكتسي بالأبيض بعد العاصفة الثلجية
اعتادت صفحات التواصل الاجتماعي أن تكون الملاذ الوحيد للسوريين للتعبير عن آرائهم والبوح بما يجول في خواطرهم.