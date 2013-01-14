فريد الديب ثروة نجلي مبارك تبلغ 400 مليون دولار آخر تحديث: الاثنين 2 ربيع الأول 1434 هـ - 14 يناير 2013 KSA 01:04 - GMT 22:04

تارخ النشر: الاثنين 2 ربيع الأول 1434 هـ - 14 يناير 2013 KSA 01:04 - GMT 22:04 المصدر: العربية.نت

كشف فريد الديب، رئيس هيئة الدفاع عن الرئيس المصري السابق حسني مبارك، أن ثروة علاء وجمال مبارك تقارب 400 مليون دولار، مؤكداً استعدادهما للتنازل عنها من أجل والدهما.







وقال الديب إنه تقدم سابقاً بطلب مكتوب لرئيس جهاز الكسب غير المشروع السابق بالتنازل عن هذه الأموال، إلا أنه لم يتلق رداً من الجهاز وفوجئ بقرار منع الطفلة فريدة ابنة جمال مبارك من السفر، وذلك وفق ما نقلته "بوابة الأهرام" المصرية.







وأكد الديب أن الأموال المتعلقة بقضية "هدايا الأهرام" والبالغة نحو 18 مليون جنيه سيدفعها مبارك وأسرته إلى خزينة مؤسسة الأهرام وليس في خزينة الدولة.