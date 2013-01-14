نشطاء يعتصمون أمام الدستورية لتأمين جلسات حل التأسيسية آخر تحديث: الاثنين 2 ربيع الأول 1434 هـ - 14 يناير 2013 KSA 15:04 - GMT 12:04

تارخ النشر: الاثنين 2 ربيع الأول 1434 هـ - 14 يناير 2013 KSA 14:04 - GMT 11:04 المصدر: العربية.نات

قال أحمد عيد، عضو لجنة العمل الجماهيري بحزب الدستور، إن عدداً من أعضاء «التيار الشعبي»، وحزب الدستور، وعدداً من الحركات السياسية، سوف يتجمعون، الاثنين، في ميدان الحرية بالمعادي، وينطلقون في مسيرة باتجاه المحكمة الدستورية.







ونقلت صحيفة "المصري اليوم" عن أحمد عيد قوله، إن المشاركين يعتزمون الدخول في اعتصام ليوم واحد أمام مبنى المحكمة، يبدأ من مساء الاثنين حتى الثلاثاء، بهدف تأمين جلسة «الدستورية»، التي سينظر فيها حل الجمعية التأسيسية ومجلس الشورى.







يذكر أن عدداً كبيراً من أعضاء الحركات الإسلامية والسلفية، اعتصموا أمام مبنى المحكمة الدستورية، منذ بداية ديسمبر/كانون الأول الماضي، واستمر اعتصامهم لمدة 30 يوماً، ما اضطر المحكمة إلى تعليق جلساتها.