شاب مصري لقنديل دم ضحايا القطار في رقبتك آخر تحديث: الثلاثاء 3 ربيع الأول 1434 هـ - 15 يناير 2013 KSA 12:04 - GMT 09:04

تارخ النشر: الثلاثاء 3 ربيع الأول 1434 هـ - 15 يناير 2013 KSA 11:04 - GMT 08:04 المصدر: العربية.نت

هاجم مجموعة من الشباب النشطاء الذين كانوا متواجدين بموقع حادث قطار البدرشين، رئيس الوزراء المصري الدكتور هشام قنديل فور وصوله لموقع الحادث، محملين الحكومة ووزارة النقل مسؤولية الحادث.





وقال أحد الشباب أثناء مطاردتهم قنديل: "دماء هؤلاء الضحايا في رقبتك وأنا لي عندك ثأر شخصي"، حيث أوضح أنه ابن خالة "جيكا"، عضو 6 أبريل الذي قتل في أحداث محمد محمود وطالبه بإعادة حقوق هؤلاء الشباب، بالإضافة إلى "جيكا".



ولم تستمر زيارة قنديل لموقع الحادث سوى 3 دقائق فقط وفق "بوابة الأهرام".



وعلى صعيد متصل، رفض المجندون الناجون من حادث القطار الامتثال للأوامر بالعودة إلى مراكز التدريب وهتفوا مطالبين بتغيير النظام ورحيل حكم المرشد.



وقال أحد الجنود الناجين في تصريح مصور لصحيفة "الوطن المصرية"، " الشرطة منعتنا من النزول من القطار والسائق اختفى بعد الحادث ".