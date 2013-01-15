ماكين يصل القاهرة في زيارة يلتقي خلالها الرئيس مرسي آخر تحديث: الثلاثاء 3 ربيع الأول 1434 هـ - 15 يناير 2013 KSA 09:04 - GMT 06:04

تارخ النشر: الثلاثاء 3 ربيع الأول 1434 هـ - 15 يناير 2013 KSA 09:04 - GMT 06:04 المصدر: دبي - العربية.نت

وصل إلى القاهرة، صباح اليوم الثلاثاء، السيناتور جون ماكين، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، في زيارة لمصر تستغرق عدة أيام يستقبله خلالها الرئيس محمد مرسي.



وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن ماكين سوف يلتقي خلال زيارته لمصر مع عصام الحداد، مساعد رئيس الجمهورية للعلاقات الخارجية، وعدد من رموز وقوى المعارضة المصرية، إضافة إلى لقاءات مع نواب مجلس الشورى.



وبحسب ما ذكرت صحيفة "اليوم السابع"، من المنتظر أن تتركز مباحثات ماكين على عملية التحول الديمقراطي الجارية في مصر، إضافة إلى تطورات الأوضاع على الساحة الإقليمية، وفي مقدمتها الوضع في سوريا والقضية الفلسطينية.