الجعفري العربية تدير عمليات إرهابية في سوريا آخر تحديث: الأربعاء 4 ربيع الأول 1434 هـ - 16 يناير 2013 KSA 07:04 - GMT 04:04

تارخ النشر: الأربعاء 4 ربيع الأول 1434 هـ - 16 يناير 2013 KSA 07:04 - GMT 04:04 المصدر: دبي - قناة العربية

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وصف مندوب سوريا في الأمم المتحدة، بشار الجعفري، الثلاثاء، قناة "العربية" بأنها "غرفة عمليات لإدارة عمليات إرهابية في سوريا".



واتهم الجعفري، في جلسة لمجلس الأمن، الثلاثاء، القناة بلعب دور الحماية الإعلامية للإرهاب، قائلا: "إن القناة تبث أخبارا عن سوريا قبل وقوعها".



وقال، متحدثا بمجلس الأمن، إن 82 طالبا على الأقل قتلوا في سوريا، الثلاثاء، في انفجارين هزا الجامعة في حلب، أكبر المدن السورية.



وأضاف السفير السوري بشار الجعفري للمجلس، أثناء نقاش حول مكافحة الإرهاب، أن "عملا جبانا استهدف طلاب جامعة حلب حين كانوا يؤدون امتحانات منتصف العام".



ولم يتضح على الفور سبب الانفجارات، لكن الحكومة ونشطاء المعارضة تبادلوا اللوم.



وأسفر التفجيران عن مقتل 82 طالبا وإصابة 162 طالبا آخر.