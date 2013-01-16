انهيار مبنى سكني بالإسكندرية من 12 طابقاً على قاطنيه

انهار عقار مكون من 12 طابقاً، اليوم الأربعاء، بمنطقة معمورة البلد شرق الإسكندرية، وانتقلت قيادات مديرية أمن الإسكندرية وإدارة الحماية المدنية إلى مكان الحادث، ولا زالت الجهود متواصلة لإخراج الضحايا من تحت الأنقاض.قال مسؤولون إن 22 شخصا قتلوا اليوم الأربعاء, وأصيب 11 آخرون في حادث انهيار مبنى سكني بمدينة الإسكندرية الساحلية, وإن البحث جار عن آخرين يرجح أن يكونوا تحت الأنقاض.

ونقلت صحيفة "اليوم السابع" عن الدكتور محمد الشرقاوي، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، أنه تم نقل المصابين إلى المستشفيات المجاورة لسرعة إسعافهم، كما تم إرسال 9 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث لتسهيل وسرعة نقل الضحايا.



ومن جانبه, قال اللواء ناصر العبد مدير المباحث في ثاني أكبر مدينة بمصر, والعميد عماد خير مدير إدارة الحماية المدنية بالمدينة إن كثيراً من السكان كانوا في المبنى المكون من ثمانية طوابق وقت الحادث الذي وقع في الصباح الباكر.



هذا وتمكنت مديرية أمن الإسكندرية من القبض على مالكي العقار المنكوب وهما "صبري شوقي سعيد" و"أحمد السجان"، بحسب ما ذكرت صحيفة "المصري اليوم".