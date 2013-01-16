بان كي مون يصف الهجوم على جامعة حلب بجريمة حرب آخر تحديث: الأربعاء 4 ربيع الأول 1434 هـ - 16 يناير 2013 KSA 21:04 - GMT 18:04

تارخ النشر: الأربعاء 4 ربيع الأول 1434 هـ - 16 يناير 2013 KSA 20:04 - GMT 17:04 المصدر: الأمم المتحدة - رويترز

ندد الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، اليوم الأربعاء بالهجوم الذي وقع



في جامعة حلب السورية، وقتل فيه عشرات الطلبة، وقال: "إن استهداف



المدنيين عمداً جريمة حرب".







وأضاف أن مثل هذه الهجمات الشائنة غير مقبول، ويجب أن تتوقف على الفور، مشدداً على ضرورة أن تلتزم كل الأطراف المتحاربة في سوريا بتعهداتها بموجب القانون الإنساني الدولي. ولفت إلى أن الاستهداف المتعمد للمدنيين والأهداف المدنية يمثل جريمة حرب.



يذكر أن أكثر من 87 شخصاً لقوا حتفهم أمس الثلاثاء، في الهجوم الذي استهدف جامعة حلب، معظمهم من الطلبة الذين كانوا يحضرون الامتحانات.



وتفيد تقديرات الأمم المتحدة بمقتل أكثر من 60 ألف شخص في الثورة المستمرة منذ 22 شهراً ضد الرئيس السوري بشار الأسد.