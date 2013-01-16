فابيوس من الضروري تنحي الأسد بأسرع وقت ممكن آخر تحديث: الأربعاء 4 ربيع الأول 1434 هـ - 16 يناير 2013 KSA 05:04 - GMT 02:04

تارخ النشر: الأربعاء 4 ربيع الأول 1434 هـ - 16 يناير 2013 KSA 02:04 - GMT 23:04 المصدر: دبي - العربية

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أكد وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس في لقاء مع "العربية" على ضرورة تنحي الأسد بأسرع وقت، وعلى أهمية دعم المجتمع الدولي للائتلاف الوطني السوري قائلاً: "الأمر صعب جدا، لأن الأسد مستمر في سياسته مما يزيد من أعداد القتلى والجرحى في سوريا، ومن الضروري أن يتنحى الأسد ويتم دعم الائتلاف السوري".



من جانبه، وصف فابيوس الوضع في مالي بالدراماتيكي لأن الإرهابيين كانوا على وشك السيطرة على عموم البلاد، مضيفاً "كان علينا مساعدتهم بناء على القرار الدولي، حيث تمكنا من إيقاف الإرهابيين".



وأكد أن الأمر الآن يعود للإفريقيين في تطبيق القرار الدولي، مؤكداً أن فرنسا ستقوم بتسهيل المهمة.



وقال: "الإرهاب مشكلة كبيرة، وهو مزروع في مالي ويشكل مشكلة لإفريقيا بأسرها".