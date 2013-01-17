حادث قطار جديد يودي بحياة أربعة أشخاص بالجيزة آخر تحديث: الخميس 5 ربيع الأول 1434 هـ - 17 يناير 2013 KSA 10:04 - GMT 07:04

تارخ النشر: الخميس 5 ربيع الأول 1434 هـ - 17 يناير 2013 KSA 08:04 - GMT 05:04 المصدر: دبي - قناة العربية

قتل أربعة أشخاص في حادث قطار جديد على تقاطع للسكة الحديدية في منطقة أرض اللواء بمحافظة الجيزة المصرية، بعد اصطدام قطار قادم من سوهاج بسيارة أجرة كانت تعبر القضبان.



وبعيد الحادث مباشرة توافد عشرات الأهالي وسكان المنطقة إلى الموقع، متهمين مسؤولي الدولة بالتقصير. ومن ناحيتها، استدعت النيابة سائق القطار وعامل المزلقان لسماع أقوالهما، وكلفت فريقاً من هيئة السكك الحديدية برفع أنقاض الحادث، وإعادة حركة سير القطارات.



وبحسب "بوابة الأهرام"، أكد شهود عيان، مساء الأربعاء، من موقع الحادث أن سائق القطار لم يستطع التوقف حتى يتافدى سيارة التاكسى، كما أنه بمجرد حدوث التصادم فر السائق هارباً، وقام الأهالي بتجميع أشلاء جثث الضحايا.



ويأتي الحادث الجديد قبل مرور 48 ساعة على حادث قطار البدرشين، الذي راح ضحيته تسعة عشر مجنداً، وأصيب فيه أكثر من 100 آخرين.