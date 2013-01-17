قطـــار الوطـــن

في كل كارثة تقع هنا أو هناك تنتفض أجهزة الدولة ويتحرك بسرعة كبار الموظفين نحو مكان الحادث وملحقاته الانسانية‏.‏ومن شدة الاهتمام ينتظر كثيرون قسوة قادمة في ملاحقة المقصرين. في حين يتجاهل المسئولون التحذيرات السابقة لوقوع الكارثة وكأنهم لا يعرفون, حتي إذا وقعت الواقعة تمتليء الدنيا ضجيجا وتعود الدماء إلي العروق ونشاهد فاصلا مثيرا من البكاء علي اللبن المسكوب.عن حادث البدرشين أتكلم, ومن كارثة يمكن أن تقع في دهشور أحذر. فما جري في الحادث الأول من تحركات ومناقشات وتصريحات ووعود باصلاحات سيدخل طي النسيان, لأنه لو تم تنفيذ جزء يسير مما قيل من توصيات بعد وقوع حادث أسيوط, كان من الممكن تفادي عودة المأساة في البدرشين. فالمشكلة ليست في معاقبة المخطئين من صغار الموظفين, لكن في اصلاح خلل يضرب فكر كبار المسئولين.

يجعلهم يتوارون بمجرد هدوء الضوضاء أو اختفاء الأضواء حول الحادثة ويعودون إلي جدول الأعمال, حيث تصفية الحسابات والامعان في المكايدات وبذل الجهود للبحث عن وسائل للسيطرة والتمكين واقصاء الخصوم وتهميش المعارضين, فيخرج قطار الوطن عن القضبان. ثم يستيقظون عندما تهب عاصفة جديدة ويعود الاهتمام بالفقراء والعزف علي وتر الرغبة في الاصلاح. وهي طريقة تقوم علي الاستعانة بالمسكنات دون غوص في جوهر المشكلات. ومن الطبيعي أن تتكرر الأزمات, طالما أننا نتغافل عمدا عن المؤشرات والمقدمات.



من هنا أدق جرس انذار مبكر بشأن ما يدور من تجاوزات في منطقة دهشور, بعد أن بدأ تجار بمساعدة بلطجية عملية منظمة للبيع والشراء في أراض محرم قانونا عليها للبناء. ورغم التحذير والتنبيه من خطورة ما يقوم به كثير من المواطنين, غير أن أجهزة الدولة الرسمية تتعامل مع المسألة وفقا للمثل الشعبي' ودن من طين وأخري من عجين'. والظاهر أنها تمتنع عن التدخل لفقدانها الارادة السياسية, أو خوفا من انتقام الفاسدين. لكن هناك خبثاء فسروا تراخي القبضة الأمنية في التعامل مع المجرمين والمغتصبين للمنطقة الأثرية في دهشور, علي أنه قبول وربما ارتياح, لأنها تدخل ضمن حساب مغازلة الإخوان لأصدقائهم وحلفائهم من السلفيين المتشددين, الذين لا يعترفون بحرمة لآثار أو حفاظ علي تراث قبل وصول الاسلام إلي المصريين. وغير مستبعد أن تستمر عمليات السطو, خاصة أنها تتم بطريقة سريعة ومحكمة في السرية والاجراءات الأمنية ولدي القائمين عليها غطاء, عنوانه أن الاعتداء علي أراضي الدولة والبناء بصورة مخالفة سمة أساسية طوال الفترة الماضية.



سواء كان عدم التدخل لوقف الفوضي في هذه المنطقة يعود لتآكل في جسد الأجهزة التنفيذية, أو لحسابات سياسية و'دينية', ففي الحالتين ينذر بكارثة حقيقية. لأنه سيؤدي إلي زحف المزيد من المباني المرتفعة علي مناطق غنية بالآثار المصرية. ويهدد بجلب جميع الأمراض الاقتصادية والاجتماعية إلي أماكن ذات قيمة تاريخية. والتأثير سلبا علي الأهرامات الراسخة علي مدي قرون طويلة. والخطورة أن تجاهل التعديات يعطي انطباعات خارجية بعدم الاهتمام الدولة بصورتها الحضارية. ويعرضها لانتقادات في المحافل الدولية, لأن التراث الانساني قيمة معنوية تتجاوز الحدود المحلية. كما أن عدم القدرة علي ضبط هذه النوعية من القضايا يرسل اشارات بفقدان الهيبة وربما الأهلية. وينزع جزءا من شرعية أي قوي حزبية تتولي مقاليد السلطة السياسية. ويزداد الموقف صعوبة, إذا تضافرت التجاوزات في منطقة أثرية مع غيرها من اخفاقات في مجالات أخري. حيث يهتز شكل الدولة وتتآكل فرصتها في الامساك بزمام ملفات, قد تكون لها انعكاسات خطيرة, وتقود إلي فلتان في أمور كثيرة.



أدرك أن هناك تعقيدات تعاني منها أجهزة الدولة, بسبب التحول الذي يشهده كثير من هياكلها, لكن ما لا أستطيع فهمه الهروب من مواجهة المشكلات ثم المفاجأة من وقوع الأزمات, مع أن مكوناتها واضحة ومقدماتها ظاهرة. وإذا كنا تعودنا علي مشاهدة مآسي القطارات, فيجب سرعة التحرك لوقف العدوان علي المناطق الأثرية ومنع انتشار التدهور ووضع قطار الوطن علي الطريق الصحيح.



نقلاً عن صحيفة "الأهرام"