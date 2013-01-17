مذبحة جديدة في حمص والحرس الجمهوري يعذب طفلاً

أظهر فيديو مسرب مجموعة تابعة للحرس الجمهوري السوري، وهم يتلذذون بتعذيب فتى في الخامسة عشرة من عمره أثناء نقله بسيارة في شوارع حلب، حسبما ذكرت قناة "العربية"، الخميس.وإلى ذلك، كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، الخميس، إن 106 أشخاص، بينهم نساء وأطفال، قتلوا في مذبحة ارتكبتها قوات موالية للرئيس السوري بشار الأسد، الثلاثاء، في حمص.واضاف المرصد أن بعض الضحايا أحرقوا داخل منازلهم، بينما قتل آخرون بالرصاص أو طعنوا حين اقتحمت القوات الموالية لسد بساتين الحصوية بوسط حمص.

وتعرضت حمص لقصف صباحي عنيف، فيما أعلن الجيش الحر عن إسقاط طائرة حربية فوق داريا بريف دمشق.



وأعلنت شبكة "سوريا مباشر" عن وقوع عدة انفجارات دوّت في العاصمة السورية دمشق.



ومن جهتها، أفادت الشبكة السورية بمقتل 7 أشخاص صباح الخميس بنيران قوات النظام السوري.



وكانت لجان التنسيق وثّقت الأربعاء مقتل 183 شخصاً، بينهم 18 طفلاً في مختلف المناطق السورية.



وقصفت قوات النظام بالمدفعية الثقيلة صباح الخميس بلدة بيت سحم بريف دمشق، وذلك بالتزامن مع اشتباكات عنيفة جرت بين الجيش الحر وقوات النظام على مدخل البلدة من جهة طريق مطار دمشق الدولي.



كما استهدفت قوات النظام بقذائف الهاون بلدة زاكية في ريف العاصمة، ما أدى إلى سقوط جرحى.