مرسي يصف اليهود بالقردة والخنازير ويتبرأ من تصريحه

وانتقدت الحكومة الأمريكية تصريحات مرسي بشدة ووصفتها بأنها معادية للسامية.
وفي رد لمرسي على استفسار من وفد الكونغرس الأمريكي حول تصريحاته، قال إن ما قاله حول الصهيونية أُخذ مجتزأ من سياق تعليقه على الهجوم الإسرائيلي على غزة عام 2010، وأوضح بضرورة وضع التصريحات في السياق الذي قيلت فيه، جاء ذلك في بيان له عقب لقاء مع وفد الكونغرس برئاسة السيناتور جون ماكين.
العملية الديمقراطية
من جانب آخر أعرب السيناتور الأمريكي، جون ماكين، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي بعد لقاءات له مع مرسي وقيادات في جبهة الإنقاذ المعارضة في مصر، عن قلقه إزاء العملية الديمقراطية.
وقال "نحن نؤمن بأن ما يحدث في مصر سيكون له تأثير مهم على المنطقة بأكملها ونؤمن بأهمية العلاقة المستمرة بين مصر والولايات المتحدة وندعم التطلعات السلمية للشعب المصري".
وأضاف "ناقشنا الانتخابات البرلمانية المقبلة مع أهمية أن تجرى بحرية ونزاهة وفي وجود مراقبين دوليين، وناقشنا المواد الخلافية في الدستور الجديد، خصوصاً ما يتعلق بالتسامح الديني ووضع المرأة".