مرسي يعلن ترشيح نائبه السابق سفيراً في الفاتيكان آخر تحديث: الخميس 5 ربيع الأول 1434 هـ - 17 يناير 2013 KSA 18:04 - GMT 15:04

تارخ النشر: الخميس 5 ربيع الأول 1434 هـ - 17 يناير 2013 KSA 17:04 - GMT 14:04 المصدر: العربية.نت، القاهرة فرانس برس

أعلن مسؤول في وزارة الخارجية المصرية الخميس أن الوزارة سترسل أوراق ترشيح المستشار محمود مكي النائب السابق لرئيس الجمهورية الى الفاتيكان كمرشح لمنصب سفير مصر لديه.







وقال السفير أحمد البديوي، مساعد وزير الخارجية لشؤون السلكين الدبلوماسي والقنصلي، إن "الخارجية سترسل خلال الأيام القليلة القادمة أوراق ترشيح مكي إلى الفاتيكان كمرشح مصر للعمل سفيراً ومفوضاً فوق العادة إلى الفاتيكان بموجب القرار الصادر عن رئيس الجمهورية بترشيحه".



في المقابل، أشارت مصادر إلى أن القرار صدر منذ يومين تقريباً، وأن الرئاسة تتكتم حتى الآن على إعلانه رسمياً، وأنه تم إخطار وزارة الخارجية به لاتخاذ الإجراءات الدبلوماسية مع الفاتيكان، لافتة إلى أن الوزارة بدأت حالياً في اتخاذ الإجراءات الدبلوماسية المتعارف عليها بإرسال خطاب ترشيح مكي إلى وزارة الخارجية بدولة الفاتيكان، بحسب ما أوردت "اليوم السابع".